İnternetten tanıştığı kızın evine gidince olan oldu! osyal medyadan tanıştığı bir kız tarafından eve davet edildi. Gittiği dairede üç erkek Hüseyin E.'nin başına havlu geçirdi ve silah zoruyla 250 lira parasını ve çantasını aldı.



Gittiği dairede üç erkek Hüseyin E.'nin başına havlu geçirdi ve silah zoruyla 250 lira parasını ve çantasını aldı. Bununla yetinmeyen saldırganlar daha fazla para bulması için Hüseyin E.'yi zorla alıkoydu. Ölümle tehdit edilen Hüseyin E., çalıştığı iş yerinin patronu Kaan K.'yi cep telefonundan aradı ve 10 bin lira istedi. Para hesaba yatınca saldırganlar kaçtı. Polis, Şişli'deki dairenin günlük olarak kiraya verildiğini tespit etti. İstanbul Polisi, 10 bin liranın havale yapıldığı banka hesabını da incelemeye aldı. Hesabın Şevval A. isimli bir kadına ait olduğunu tespit etti. Polis, Hüseyin E.'ye tuzak kuran kadın ile daireyi bir günlüğüne kiralayarak silahlı gasp ve yağma suçlarını işleyen üç saldırganın peşine düştü.