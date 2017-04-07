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internetten tanıştığı kişi, mühendisin sonu oldu!

İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KİŞİ, MÜHENDİSİN SONU OLDU!

Polis düzenlediği baskında 17 yaşındaki şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte öldürülen Volkan Karadeli'nin bilgisayarı ve sırt çantası ele geçirildi

Tarih : 07 Nisan 2017, 17:03
Puan Ver : İnternetten Tanıştığı Kişi, Mühendisin Sonu Oldu!(10/10)12


Kartal'da bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan 36 yaşındaki Volkan Karadeli'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen  M.A. (17),  tutuklandı.



Kartal, Yukarı Mahalle Bayır Sokak'ta  3 Mart 2017'de  bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli, işe gelmeyince evine giden arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Volkan Karadeli´nin sırtından ve kollarından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, kapıda bir zorlama izi bulunamamıştı.



KATİL GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI



Olaydan sonra harekete geçen polis cinayetin işlendiği ev ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde saat 04.00 sıralarında bir kişinin yaya olarak binanın bulunduğu sokağa, daha sonra da Volkan Karadeli´nin bulunduğu daireye girdiği belirlendi. Görüntülerdeki kişinin aynı gün 3,5  saat sonra sabaha karşı saat 07.30 sıralarında binadan hızlı adımlarla ayrıldığı tespit edildi.



 



kaynak:habertürk








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