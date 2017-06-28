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internetten tanıştığı kadının yanına gitmek için terör estirdi!

İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KADININ YANINA GİTMEK İÇİN TERÖR ESTİRDİ!

Konya'da belediye binasında boğazına dayadığı kırık şişe parçasıyla intihar girişiminde bulunan 40 yaşındaki Kenan B., polisin bir saat süren çabası sonucu ikna edildi.

Tarih : 28 Haziran 2017, 15:39
Puan Ver : İnternetten Tanıştığı Kadının Yanına Gitmek İçin Terör Estirdi!(5/10)3


 Kenan B.'nin, internette tanıştığı Diyarbakır'da yaşayan kadının yanına gidebilmek için para istediği ortaya çıktı. Kadının yanına gidebilmek için 800 lira paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Kenan B.'ye polisler "Elindekini bırak. Gel biz kendi aramızda parayı toplarız" yanıtını verdi.



Olay, saat 09.30 sıralarında Konya Büyükşehir Belediye binasının 4üncü katında meydana geldi. Valiziyle birlikte belediye binasına gelen Kenan B., 4'üncü kata çıktı. Burada çalışanlara işsiz olduğunu söyleyen Kenan B., kırık şişeyi boğazına dayayıp iddiaya göre "800 liraya ihtiyacım var, vermezseniz intihar edeceğim" diye bağırdı.



İhbar üzerine olay yerine gelenpolisler, Kenan B.,'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Kenan B., internette tanıştığı ve Diyarbakırda

oturan kadının yanına gidebilmek için 800 lira paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.Polisler, "Elindekini bırak. Gel biz kendi aramızda parayı toplarız" diyerek yaklaşık bir saat süren çaba sonunda Kenan B.'yi ikna etti.



Kenan B. elindeki şişe parçasını bırakarak polise teslim oldu. Bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen Kenan B.,sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:mynet

 








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