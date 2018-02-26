İnternette 'sahibinden boyasız sıfır saçlar' büyük ilgi görüyor. Çeşitli sebeplerle saçları uzamayan kadınlar, artık 'sırma gibi' saçlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Geçmişte yapay saçlardan üretilen peruklar, yerini gerçek saçtan yapılanlara bıraktı. Saçının uzamasına sabrı olmayan ya da saç sıkıntısı çekenler, doğal saçtan kaynak yaptırmak istediklerinde ise 150 gram saça binlerce lira ödüyor.

"YÜZDE YÜZ TÜRK SAÇI"

Bazı sitelerde 100 liradan 285 bin liraya kadar boyasız gerçek saç satılıyor. En çok ilgiyi ise kestane renkli saçlar görüyor. Bazı satıcılar ise ilanlara 'acil' notunu koymayı ihmal etmiyor. İzmir'den bir kişi, bir metre boyasız kadın saçını 285 bin liradan satılığa çıkarırken, Kahramanmaraş'tan bir satıcı, 'Yüzde yüz Türk saçı' notuyla satışa çıkardığı saç için 1000 dolar talep ediyor. Manisa'dan ilana konulan 90 santimetre boyundaki kestane rengi kadın saçı için ise 22 bin lira talep ediliyor. İlan için, 'Gerçek kelle saçıdır' notu düşülmesi dikkat çekiyor.

ERKEK SAÇLARI DAHA UCUZ

Erkek saçları ise daha ucuza alıcı bulurken, uzmanlar saçın yıpranmamış olması, orijinal renginde olması, uzun olması, tercihe göre kıvırcık olmasının fiyatı artırdığını dile getirdi.

Kaynak: haberinburada