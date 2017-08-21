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İnternetten kurbanlık alırken kurban olmayın!

İNTERNETTEN KURBANLIK ALIRKEN KURBAN OLMAYIN!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet üzerinden kurbanlık alacak vatandaşları dolandırılmamaları konusunda uyardı.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : İnternetten Kurbanlık Alırken Kurban Olmayın!(8/10)4

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet üzerinden kurbanlık alacak vatandaşları dolandırılmamaları konusunda uyardı. Şahin, yaptığı açıklamada, kurban döneminde dolandırıcıların her zaman vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalıştıklarını söyledi.

"İNTERNET SATIŞI SAĞLIKLI BİR ZEMİNE SAHİP DEĞİL"

İnternet ortamında ticaretin son yıllarda arttığını belirten Şahin, "Ülkemizde uzaktan satış yöntemi olarak tabir ettiğimiz internet üzerinden satışlar konusu halen sağlıklı bir zemine sahip değildir. Vergi dairesine kaydını yaptırmış ve elinde sadece vergi levhası olup gösterdiği adreste bir saat dahi bulunmayan yapay şirketlerden dolayı yıl içerisinde binlerce şikayet almaktayız." diye konuştu.

"KURBAN ALIRKEN KURBAN OLMAYIN"

Şahin, bu tarz sıkıntıları çözüme kavuşturmak noktasında bir hayli sıkıntı yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bayram döneminde de kontrol ve denetim çok zorlaşıyor. İnternet üzerinden kurbanlık almanın vatandaşlara riski büyük. İnternet üzerinden kurbanlık alırken kurban olmayın. Dolandırıcıların kolayca fırsat buldukları bayram dönemlerinde bayramdan sadece birkaç hafta önce kurulan 'bayramkondu' şirketler adına açılabilen internet siteleri veya online pazar yerlerinde açılan vitrin hesapları üzerinden kurbanlık resimleri, bilgileri kolayca paylaşılabiliyor. Vatandaşlar da, oturduğum yerden kolayca alışveriş yapabiliyorum düşüncesiyle bu vitrin hesaplardaki veya yeni açılmış internet sitelerindeki tuzaklara kolayca düşebiliyor. Vatandaş tatil dönüşünde ya da kurban etini almaya gittiği zaman dolandırıcının yerinde olmadığını görüyor. Tüketici kolaylığı düşünürken, dolandırıcı da kolaylıkla hedefine ulaşıyor."

"KURBANLIK YERLERİNE GİDİP KONTROL EDİN"

Vatandaşları internet üzerinden kurbanlık alışverişi sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını vurgulayan Şahin, "Vatandaşların, internet siteleri veya online pazar yerlerinde gördükleri kurbanlık ilanlarını, kurbanlıkların satıldığı adrese giderek gözleriyle görüp teyit etmeleri gerekiyor. Hatta pazarlığı da burada, gelenekselleşen eski usul kurban pazarlığı ile yapmalarını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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