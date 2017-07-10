Konya'da yaşayan 36 yaşındaki Recep Zan yaklaşık 1 yıl önce internetten izlediği Tayland usulü rulo dondurma videosundan etkilendi. Bir süre araştırma yaptıktan sonra rulo dondurmayı Konya'da yapmaya karar veren Zan, bu lezzeti Konyalı vatandaşlara sundu ve büyük ilgi gördü.

"HER ŞEYİ KONYA'DA YAPILDI"

Tayland usulü dondurmayı internetten izlediğini ve çok etkilendiğini belirten Recep Zan, videoyu izlerken alıp o anda yemek istediğini söyledi. Bir süre bunu araştırdıklarını ifade eden Zan, "Konya'da ustalara sorduk. Adamlar, 'Yaparız, yapılamayacak bir şey değil' dedi. Ben de yapalım bunu, Konya'ya kazandıralım dedim. Herkes, Konyalı bunu sevmez, yemez bu farklı bir şey dedi. Ama gerçekten Konyalı bizi takdir etti. Kullandıklarımızın hepsi gerçek. Gerçek süt, gerçek kaymak, gerçek salep hiçbir katkı maddesi yok. Meyveler taze. Müşterinin gözü önünde yapılıyor. Olayımız bu. Müşterilerimizin hepsi memnun. Konya'da tekiz, hatta Türkiye'nin çoğu yerinde yok diyebilirim. Dolabı tamamen biz yaptık. Bütün her şeyi Konya'da yapıldı" dedi.

"DOĞAL, SADE VE MÜŞTERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPILIYOR"

Konya'dan başka yerde tezgahının olmasını çok istediğini de dile getiren Zan, "İnşallah biraz daha çalışıp, kazanırsak başka yerlere de göndereceğiz. Bu dondurma bizim Türk milletine özgü bir şey gibi. Çünkü doğal, sade ve müşterinin gözünün önünde yapılıyor olması çok güzel. İnsanlar seviyorlar. Lezzeti de iyi. Adam çilekle kavunu istiyorsa o şekilde karıştırıyor. Bebe bisküvisi katabiliyor, muz, elma katıyor. Buradaki kombinasyonların sınırı yok. Çeşitlilik böyle olduğunda ve yediği lezzet güzel olduğundan müşteri kesinlikle bir daha geliyor. Biz memnunuz herkesten. Herkes de bizden memnun" diye konuştu.

Dondurmadan tatmak isteyen müşteriler ise Konya'da böyle birşeyin olmasından çok memnun olduklarını dile getirerek, herkese tavsiye ettiklerini ve herşeyin doğal olduğunu aktardı.

Kaynak: haberinburada