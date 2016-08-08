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internetten indirilen içeriklerden vergi alınacak

İNTERNETTEN İNDİRİLEN İÇERİKLERDEN VERGİ ALINACAK

Amerika'nın doğu eyaletlerinden olan Pensilvanya sınırları içinde uygulanan yüzde 6 oranındaki vergi kapsamını arttırmaya gidiyor. Buna göre artık internetten indirilen yazılım, müzik ve oyundan da vergi alınmaya başlanacak.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 10:09
Puan Ver : İnternetten İndirilen İçeriklerden Vergi Alınacak(0/10)


Amerika'nın doğu eyaletlerinden olan Pensilvanya sınırları içinde uygulanan yüzde 6 oranındaki vergi kapsamını arttırmaya gidiyor. Buna göre artık internetten indirilen yazılım, müzik ve oyundan da vergi alınmaya başlanacak.



Gelir paketi uygulaması doğrultusunda halihazırda bulunan vergi uygulamalarını düzenlemeye giden  Pensilvanya, dijital içeriklerden de vergi almayı düşünmeye başladı. Bu uygulama dahilinde yüzde 6 oranında uygulanan vergilere dijital içeriklere de dahil edilecek.



Yani bu demek oluyor ki kullanıcıların  internet üzerinden temin edeceği müzik, e-kitap, yazılım, oyun ve zil sesi gibi neredeyse tüm içerikler vergi toplanma uygulamasına dahil edilecek. Ama bu noktada en önemlisi online hizmet platformlarında da bu verginin uygulanacak olması. Netflix ve Hulu gibi platformlara da yüzde 6 civarında vergi gelecek olması fiyatlarda artışa yol açabilir. Sadece Gazete ve dergilerin online sürümleri  dijital vergilendirme uygulaması yapılmayacak.



Kullanıcıların en büyük endişesi ise bu sistemin tüm ülke geneline yayılması. Sistemin ülke geneline yayılması kullanıcıların cebinden daha fazla para çıkması anlamına geleceği kesin gözüküyor.



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