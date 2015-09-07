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internetten alışveriş yapanlara uyarı

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARA UYARI

İnternetten alışverişlerde dolandırıcılığının çok çeşitli türlerinin olduğunu vurgulayan Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, dikkat edilmesi gerekenler konusunda vatandaşları uyardı.

Tarih : 07 Eylül 2015, 13:51
Puan Ver : İnternetten Alışveriş Yapanlara Uyarı(6/10)3


Emniyet yetkilileri, internetten sakıncasız alışverişin püf noktaları dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Emniyet yetkilileri, internetten alışverişin artmasıyla tokatçılık şikayetlerinde de çoğalma bulunduğunu belirterek, şikayetlerin başında, etiket ve eke bilgilerinin çalınması ile ısmarlama maruz mahsul yerine, ilgisiz mamüllerin gönderilmesinin toprak aldığını kaydetti.



Dolandırıcıların gerçek hedefinin, internet siteleri kanalıyla vatandaşların eke ve etiket bilgilerini kabul etmek bulunduğunu bildiren yetkililer, sonuç senelerde alım satım sitelerinde çevre değerinin aşırı altında meydana getirilen mahsul satışlarıyla dolandırıcılıklara rastlandığına dikkati çekti.



Piyasa kıymeti 2 bin liralık bulunan ortak telefonun 300-400 liraya satılması, tanınmış ortak kuruluşa ilgilendiren parfümün değerinin altında satışa sunulması veya ürünlerin isimlerinde kod değişikliği yapılması kabil yöntemlerle siparişlerin alındığına ayraç eden emniyet yetkilileri, vatandaşların aldıklarını zannettikleri mahsul adına ilgisiz ürünle karşılaştığında fon kırıklığı yaşadıklarını, kuruluşa ulaşamadıklarında ise uğraşmaktan vazgeçmelerinin dolandırıcıların yanına kar kaldığını anlattı.








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