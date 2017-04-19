Facebook, Instagram gibi sosyal ağlarda parfümden tutun da nevresim takımına kadar yüzlerce satış ilanı dolaşıyor. Fiyatlar da cazip! Sipariş verenler ise kötü sürprizlerle karşılaşıyor



Dolandırıcılar hünerlerine her gün bir yenisini ekliyor. Üstelik Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağları da kullanmada çok becerikliler. Vatandaşın 'ucuz ürün' zafiyetinden yararlanan bu düzenbazlar her türlü önlemlere ve uyarılara rağmen binlerce kişiyi ağına düşürmeyi başarıyor. Son günlerde en çok mağduriyet 'güvenilir olmayan' internet sitelerinden ve telefonla yapılan alışverişlerde yaşanıyor.



GÜVEN VEREN İFADELER



Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre mağdurların sayısı çığ gibi artıyor. Sistem nasıl işliyor? Kötü niyetli kişiler ünlü markaların isimlerini kullanarak cazip kampanyalar varmış gibi ilanlar yayınlıyor. Fiyatı görenler merak edip ürünü inceliyor, aklına yatarsa sipariş ediyor. Tüketiciye güven vermek için 'İstersen kapıda öde!' şeklinde ifadeler kullanıyorlar. 'Ucuz' deyip sipariş verildiken iki üç gün sonra kargo geliyor. Ancak ne oluyorsa o andan sonra oluyor.







kaynak:memurlar