O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

internetten aldığı zayıflama ilacıyla komaya girdi

İNTERNETTEN ALDIĞI ZAYIFLAMA İLACIYLA KOMAYA GİRDİ

Batman'da internet üzerinden satın aldığı zayıflama ilacını kullandığı öne sürülen Rumeysa Doğu (16), rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 15:47
Puan Ver : İnternetten Aldığı Zayıflama İlacıyla Komaya Girdi(6/10)8


Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde oturan Doğu, internet  üzerinden satın aldığı zayıflama ilacını aile bireylerinden gizli şekilde  kullanmaya başladı. Bir süre sonra rahatsızlanan Doğu'yu ailesi tedavi için özel  hastaneye götürdü ancak yapılan muayene ve tahliller sonucunda teşhis konulamadı.








Etiketler: İnternetten  Aldığı  Zayıflama  İlacıyla  Komaya  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER