İNTERNETTEN ALDIĞI ZAYIFLAMA İLACIYLA KOMAYA GİRDİ
Batman'da internet üzerinden satın aldığı zayıflama ilacını kullandığı öne sürülen Rumeysa Doğu (16), rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde oturan Doğu, internet üzerinden satın aldığı zayıflama ilacını aile bireylerinden gizli şekilde kullanmaya başladı. Bir süre sonra rahatsızlanan Doğu'yu ailesi tedavi için özel hastaneye götürdü ancak yapılan muayene ve tahliller sonucunda teşhis konulamadı.
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