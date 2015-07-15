O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

internette mümkün olduğu kadar az sınırlama olmalı

İNTERNETTE MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AZ SINIRLAMA OLMALI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin internette sınırlamanın asgariye indirilmesini, bunun tek gerekçesinin de toplumun korunması ihtiyacı olabileceğini söyledi.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 11:19
Puan Ver : İnternette Mümkün Olduğu Kadar Az Sınırlama Olmalı(10/10)7


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin internette sınırlamanın asgariye indirilmesini, bunun tek gerekçesinin de toplumun korunması ihtiyacı olabileceğini söyledi.



Vladimir bölgesinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Forumu'nda konuşan Putin, "Avrupa ülkelerinde bu konuda tedbirler alınıyor. Toplumun kendini koruması normal. Biz bunun dışında hiçbir kısıtlama planlanmıyoruz." dedi.



İnternette okuma, yazma veya dinlemenin yasaklanmasına karşı olduklarını ifade eden Rus lider, "Ben gençlerimizin aktif olarak duruşlarını tanıtmalarını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İnternetin artıları kadar eksileri de olduğunu kaydeden Putin, dinamiti örnek gösterdi. İnternet olmadan bir toplumun gelişmesinin de imkansız olduğunu savunan Rus lider, internet kaynaklı tehditlere karşı da toplumun korunması gerektiğini belirtti.



Putin'e göre insanların kendi tutumlarını savunmaları, bunu açık bir şekilde yapmaları ve bundan da herhangi bir korku yaşamamaları gerekiyor.








Etiketler: İnternette  Mümkün  Olduğu  Kadar  Az  Sınırlama  Olmalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER