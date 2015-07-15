

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin internette sınırlamanın asgariye indirilmesini, bunun tek gerekçesinin de toplumun korunması ihtiyacı olabileceğini söyledi.







Vladimir bölgesinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Forumu'nda konuşan Putin, "Avrupa ülkelerinde bu konuda tedbirler alınıyor. Toplumun kendini koruması normal. Biz bunun dışında hiçbir kısıtlama planlanmıyoruz." dedi.







İnternette okuma, yazma veya dinlemenin yasaklanmasına karşı olduklarını ifade eden Rus lider, "Ben gençlerimizin aktif olarak duruşlarını tanıtmalarını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.







İnternetin artıları kadar eksileri de olduğunu kaydeden Putin, dinamiti örnek gösterdi. İnternet olmadan bir toplumun gelişmesinin de imkansız olduğunu savunan Rus lider, internet kaynaklı tehditlere karşı da toplumun korunması gerektiğini belirtti.







Putin'e göre insanların kendi tutumlarını savunmaları, bunu açık bir şekilde yapmaları ve bundan da herhangi bir korku yaşamamaları gerekiyor.