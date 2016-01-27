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İNTERNETTE .İSTANBUL DÖNEMİ BAŞLIYOR


İNTERNETTE .İSTANBUL DÖNEMİ BAŞLIYOR
Tarih : 27 Ocak 2016, 16:35
Puan Ver : İnternette .İstanbul Dönemi Başlıyor(5/10)5


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ tarafından sağlanan ".istanbul" ve ".ist" yeni üst düzey alan adları, bugünden itibaren başvuruya açılıyor.



".istanbul" ve ".ist" yeni alan adı ve uzantıları tanıtım töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Saraçhane'deki binasında gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, konuşmasında, altyapıdan ulaşıma, sosyal projelere kadar birçok alanda dünyadaki teknik gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.



Topbaş, ".ist" ve ".istanbul" alan adlarının Türkiye'nin yanı sıra dünyada önemli bir açılımı sağlayacağını dile getirerek, "Böylece dünyada Londra, New York, Roma gibi kentler arasına İstanbul da katıldı. Artık bütün kurumsal firmalar, sektörler İstanbul adıyla dünyaya, internete açılacak. Ciddi reklam değerinin yanı sıra önemli kolaylıklar da getirecek" dedi.








Etiketler: İnternette  İstanbul  Dönemi  Başlıyor    haber

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