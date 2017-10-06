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İnternette İş Arayan Dünya Kupalı Futbolcu Zaccardo, Malta'da Kulüp Buldu

İNTERNETTE İŞ ARAYAN DÜNYA KUPALI FUTBOLCU ZACCARDO, MALTA'DA KULÜP BULDU

Yeni kulüp bulmak için internete ilan veren Dünya Kupalı İtalyan futbolcu Cristian Zaccardo, Malta ekiplerinden Hamrun Spartans'la anlaştı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : İnternette İş Arayan Dünya Kupalı Futbolcu Zaccardo, Malta'da Kulüp Buldu(10/10)6

İnternetteki bir platformda verdiği iş ilanıyla gündeme gelen, bir dönem İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu Cristian Zaccardo, kariyerine Malta'da devam edecek.

Yaz aylarında, internetteki "LinkedIn" sitesinde aktif futbolculuk yaşantısını sürdürmek için ilan veren 35 yaşındaki savunma oyuncusu, Malta Birinci Futbol Ligi takımlarından Hamrun Spartans ile sözleşme imzaladı.

İLK ANTRENMANA ÇIKTI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Malta kulübüne imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıkan Zaccardo, bugüne kadar farklı ülkelerden ve İtalya içinde farklı liglerdeki kulüplerden teklifler aldığını belirterek, "Maltalı yöneticiler bana kendimi önemli hissettirdi. Onların pazarlama ve iş alanlarında da projeleri var. 2006 yılında dünya şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu ülkelerine getirdiler. Ben de onlara, Avrupa kupalarına gitmelerini sağlayacak şekilde ligi ilk 3'te bitirmelerine yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cristian Zaccardo'nun 15 Ekim'de yeni takımıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.

ÜNLÜ TAKIMLARDA OYNADI

Futbolculuk kariyerinde, Bologna, Palermo, Wolfsburg, Parma, Milan, Carpi ve son olarak İtalya 3. Lig ekiplerinden Vicenza'da top koşturan Zaccardo, 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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