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İnternette görüp yetiştirmeye karar verdi, şimdi paraya para demiyor!

İNTERNETTE GÖRÜP YETİŞTİRMEYE KARAR VERDİ, ŞİMDİ PARAYA PARA DEMİYOR!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serasında "ejder meyvesi" olarak bilinen "pitahaya" yetiştiren üretici, hasadına başladığı ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : İnternette Görüp Yetiştirmeye Karar Verdi, Şimdi Paraya Para Demiyor!(10/10)6

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Yüksel, internette gördüğü "ejder meyvesi" olarak bilinen "pitaya" meyvesini araştırarak ekmeye karar verdi.

TANESİ 15 LİRA

Dondurma imalatı, salata ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyveyi 6 dönümlük alanda yetiştirerek hasadına başlayan Yüksel, ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.

YILLIK KAZANCININ 160 BİN OLACAĞINI TAHMİN EDİYOR

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazancının 160 bin lira civarında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

"MASRAF YAPMADAN KAZANÇ ELDE EDİLİYOR"

"Meyvenin fidesini Mersin'den temin ettim" diyen Yüksel, şunları söyledi:

"Meyve, ilaç ve kimyasal gübre olmadan tamamen organik yetişiyor. Çiftçinin fazla masraf yapmadan kazanç elde edebileceği bir bitkiymiş. Geçen yıl bir dönüm araziye ekmiştim, bu yıl ise 6 dönüm alana diktim. Daha önce seraya salatalık ve domates ekiyordum. Her gün bakım yapmak gerekiyordu. Pitahayanın bakımı çok kolay. Akdeniz bölgesindeki çiftçilere tavsiye ediyorum."

"ALTERNATİF ÜRÜNLERİ HER ZAMAN ÇİFTÇİYE TAVSİYE EDİYORUZ"

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de ilçenin her türlü tropik meyveyi yetiştirmeye uygun olduğunu söyledi. Meyvenin Gazipaşa'da yaygınlaşmaya başladığına dikkati çeken Çelik, "Alternatif ürünleri her zaman çiftçilere tavsiye ediyoruz. Bu meyve ilaçsız, gübresiz, örtü altında bir tek su verilerek yetişiyor. Pazarı da var. " diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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