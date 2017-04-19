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internetsiz instagram özelliği geliyor!

İNTERNETSİZ İNSTAGRAM ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Instagram'e çevrimdışı modunun ekleneceğini duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar internet bağlantısı yokken de uygulamayı kullanabilecek.

Tarih : 19 Nisan 2017, 15:34
Puan Ver : İnternetsiz İnstagram Özelliği Geliyor!(7/10)8


Geleneksel F8 geliştirici konferansında gelecek planlarını paylaşan Facebook, popüler uygulaması Instagram hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. F8'in ilk gününde açılış konuşması yapan Mark Zuckerberg, Instagram'a çevrimdışı modunun ekleneceğini duyurdu.



Instagram'ın gelişmekte olan pazarlarda da yaygınlaşmasını isteyen Facebook, bu yeni özelliği de bu pazarları göz önünde bulundurarak geliştirdi. Instagram'ın yeni çevrimdışı modu, yüksek hızlı internetin pek yaygın olmadığı gelişmekte olan pazarlarda, kullanıcılara daha iyi ve kesintisiz bir sosyal medya deneyimi sunulmasını sağlayacak.



KESİNTİSİZ BİR SOSYAL MEDYA DENEYİMİ SUNULACAK



Yeni çevrimdışı modu sayesinde Instagram kullanıcıları internet bağlantıları kesildiğinde de güncel içerikleri, profilleri ve bildirimleri görebilecek. Beğenme, takip etme ve yorum yapma gibi temel özellikler de çevrimdışı modunda kullanılabilecek. İnternet bağlantısı yokken yapılan tüm bu aksiyonlar çevrimdışı olarak kaydedilecek ve internete bağlanıldığı anda otomatik olarak güncellenecek.



Şimdilik sadece Instagram'ın Android uygulamasındaki beta kullanıcıları tarafından kullanılabilen çevrimdışı modu, önümüzdeki aylarda herkes için kullanıma sunulacak.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: İnternetsiz  İnstagram  Özelliği  Geliyor    haber

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