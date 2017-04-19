

Geleneksel F8 geliştirici konferansında gelecek planlarını paylaşan Facebook, popüler uygulaması Instagram hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. F8'in ilk gününde açılış konuşması yapan Mark Zuckerberg, Instagram'a çevrimdışı modunun ekleneceğini duyurdu.







Instagram'ın gelişmekte olan pazarlarda da yaygınlaşmasını isteyen Facebook, bu yeni özelliği de bu pazarları göz önünde bulundurarak geliştirdi. Instagram'ın yeni çevrimdışı modu, yüksek hızlı internetin pek yaygın olmadığı gelişmekte olan pazarlarda, kullanıcılara daha iyi ve kesintisiz bir sosyal medya deneyimi sunulmasını sağlayacak.







KESİNTİSİZ BİR SOSYAL MEDYA DENEYİMİ SUNULACAK







Yeni çevrimdışı modu sayesinde Instagram kullanıcıları internet bağlantıları kesildiğinde de güncel içerikleri, profilleri ve bildirimleri görebilecek. Beğenme, takip etme ve yorum yapma gibi temel özellikler de çevrimdışı modunda kullanılabilecek. İnternet bağlantısı yokken yapılan tüm bu aksiyonlar çevrimdışı olarak kaydedilecek ve internete bağlanıldığı anda otomatik olarak güncellenecek.







Şimdilik sadece Instagram'ın Android uygulamasındaki beta kullanıcıları tarafından kullanılabilen çevrimdışı modu, önümüzdeki aylarda herkes için kullanıma sunulacak.











kaynak:sabah