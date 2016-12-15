O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

internetsiz ınstagram dönemi

İNTERNETSİZ INSTAGRAM DÖNEMİ

2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook'un bünyesine katılan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu platforma eklediği yeni özelliği ile bir kez daha gündemde.

Tarih : 15 Aralık 2016, 10:38
Puan Ver : İnternetsiz Instagram Dönemi(7/10)4


Bir süredir merakla beklenen özellik Instagram'ın son güncellemesi ile kullanıma girdi.



Söz konusu özellik ile kullanıcılar beğendikleri bir fotoğrafı kaydetme imkanına kavuştu.



Aynı özellik sayesinde kullanıcılar bu karelere internetleri yokken (çevrimdışı) bile erişebilecek.



Instagram'da internetsiz kullanımın ilk adımı olarak adlandırılan kaydedilen paylaşımlar, Instagram'da beliren yeni bir sekmenin altında saklanıyor.



Bir paylaşımı kaydetmek için tek yapmanız gereken ise görselin sağ altındaki ayraç işaretine tıklamak.



Videolar da bu özellik kapsamında kaydedebilinecek.


 


 


kaynak:ntv







Etiketler: İnternetsiz  Instagram  Dönemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER