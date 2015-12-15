Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'ta devrimsel nitelikte bir özellik gündeme geliyor. Daha önce benzerleri görmüş olsak da Facebook'un çevrimdışı özellikleri kullanıcılara büyük ölçüde fayda sağlayabilir.



Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'ta devrimsel nitelikte bir özellik gündeme geliyor. Daha önce benzerleri görmüş olsak da Facebook'un çevrimdışı özellikleri kullanıcılara büyük ölçüde fayda sağlayabilir.



Facebook, gerek kullanıcı kitlesini artırmak gerekse mevcut kullanıcılarına kolaylıklar sağlamak amacıyla özellikle internete erişimi zor bölgelere ve kitlelere yardımcı olmayı seviyor. Bu uygulamalarından bir tanesini geçtiğimiz günlerde resmi blog sayfasında yayınladı. Facebook Newsroom'da yayınlanan bir yeniliğe göre Facebook'un kısmen de olsa internetsiz kullanmak mümkün olacak.



Facebook, Haber Kaynağı akışının zayıf internet bağlantıları için elden geçirecek. Özellikle 3G, LTE gibi hızlara erişimi olmayan bölgeler ve ülkeler için düşünülen bu özellik, Facebook deneyimini kolaylaştıracak. Geçtiğimiz ay yine düşük internet hızları düşünülerek yeni bir reklam sistemi de duyurulmuştu. Bu sefer genel Facebook deneyimi, 2G hızında internet için değişecek.



Bu özellikle beraber bir diğer yenilik ise Facebook paylaşımlarına ve durum güncellemelerine çevrimdışıyken yorum yapmak mümkün olacak. Yani önceden yüklenilen içeriklere internet yokken yorum yapmak, beğenmek ve paylaşmaktan bahsediyoruz. Bu oldukça önemli bir gelişme. Telefonunuz, internete eriştiğinde Facebook uygulaması internet yokken yaptıklarınızı otomatik olarak işlemeye başlayacak, senkronizasyon sağlanacak.



Benzer bir özellik Instagram uygulamasında aslında yıllardır kullanılıyor. Çevrimdışı bir mod olmasa da siz Instagram kullanırken yaptığınız yorumlar ve beğeniler aslında anında karşı tarafa gönderilmiyor. Siz işlemi yapıp başka fotoğraflara geçtiğinizde otomatik senkronizasyon sağlanıyor. Bu sayede kullanıcıya hız kazandırılıyor.



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