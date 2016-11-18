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internetin kaynağı bu binada!

İNTERNETİN KAYNAĞI BU BİNADA!

Fotoğrafta görülen bu gizemli yapıt aslında en yoğun çalışılan en yoğun internet trafiğinin olduğu binadır.

Tarih : 18 Kasım 2016, 12:04
Puan Ver : İnternetin Kaynağı Bu Binada!(5/10)2


Fotoğrafta görülen bu gizemli yapıt aslında en yoğun çalışılan en yoğun internet trafiğinin olduğu binadır.



Üzerinde hiçbir tabela yok, önünden gelip geçenler bilmez ne olduğunu; ama “Linx” ya da London Internet Exchange adı verilen bu bina dünyanın en büyük internet trafik santrallarından biri. Saniyede iki terabayt (2000 gigabayt) veri aktarılıyor.



Dünyada farklı bölgelere dağılmış 30 civarında böylesine büyük internet santrali var ve hepsi birbirine bağlanmış bir ağ oluşturmakta.



Elektrik kesintisi ya da deprem gibi nedenlerle birinde meydana gelecek bir hasar internet trafiğini kesintiye uğratır. Bu kesintiler çoğunlukla bölgesel olarak hissedilir.Fakat böylesi felaket senaryoları kolay kolay olmaz. İyi koruma altında. Peki, bu santraller arasındaki bağlantıyı koparmak daha mı kolaydır?



Dünyanın etrafı binlerce km kabloyla döşelidir. Çoğu korumasız bir halde deniz dibinde yatar. Bazen deprem ya da gemilerin çıpası bu kabloları koparabilir. 2008'de Mısır da dâhil bazı ülkeleri etkileyen kesinti böylesi bir kablo kopması sonucu meydana geldi.



 



kaynak:sonhaber








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