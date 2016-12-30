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internet'in en yaramaz çocukları nerede yaşıyor?

İNTERNET'İN EN YARAMAZ ÇOCUKLARI NEREDE YAŞIYOR?

Aralık 2015 ve Kasım 2016 arasındaki dönemi kapsayan en yaramaz çocukların hangi ülkede yaşadığını gösteren araştırma; Kaspersky Lab'ın Windows ve Mac OS X için sunduğu ve Aile Kontrolü modülü aktif olan güvenlik çözümlerinden toplanan verileri içeriyor.

Tarih : 30 Aralık 2016, 14:43
Puan Ver : İnternet'in En Yaramaz Çocukları Nerede Yaşıyor?(5/10)3


 



Aralık 2015 ve Kasım 2016 arasındaki dönemi kapsayan en yaramaz çocukların hangi ülkede yaşadığını gösteren araştırma; Kaspersky Lab'ın Windows ve Mac OS X için sunduğu ve Aile Kontrolü modülü aktif olan güvenlik çözümlerinden toplanan verileri içeriyor.





 



İstatistikler; Kaspersky Lab uzmanlarınca çocuklar için en tehlikeli olarak belirlenmiş yedi kategorideki sitelere girme girişimlerini temel alıyor ve bir yıl içerisinde kullanıcı başına düşen girişimlerin sayısını temsil ediyor.



Araştırmanın sonuçlarına göre; “erişkinlere yönelik içerik” (39 girişim) ve lisanssız ürünleri içeren “Yazılım, ses ve video” (104) kategorisindeki sitelere; en çok Japonya'daki en yaramaz çocuklar girmeye çalışıyor. Genç İtalyanlar en çok kumar ile ilgilenirken (3.6 girişim); Portekiz'deki çocukların ise en çok sakıncalı dil içeren siteleri ziyaret ettiği (60) ortaya çıkıyor. Alkol, tütün ve/veya narkotiklere (687) ve silahlara/patlayıcılara (3.8) en çok ilgiyi İsrailli çocuklar gösterirken, şiddet içeren sitelere ise en çok ABD'deki çocukların girmeye teşebbüs ettiği görülüyor. Türkiye'deki çocuklar ise silahlar/patlayıcılar kategorisindeki sitelere en az ilgi gösteren çocuklar olarak göze çarpıyor (0.6).



Söz konusu girişimlerin hepsinin kasıtlı olmadığını; örneğin çocukların bu sitelere yanlışlıkla bir reklama veya bir başkası tarafından paylaşılmış olan bir linke tıklayarak gitmiş olabileceği ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Diğer yandan, Kaspersky Lab tarafından 2016'da yürütülmüş olan ve 7 ülkede 3780 aileyi kapsayan bir diğer araştırmaya göre; Rus ve ABD'li gençler, diğer ülkelerdeki yaşıtlarına kıyasla potansiyel tehlikeli online aktivitelerini ebeveynlerinden saklayabiliyor ve çocuklar için uygunsuz olan içerikleri tüketiyorlar.



Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk, “Meşhur deyişe göre ‘bilgi güçtür'; bu günümüzde özellikle de çocuklarını gerçek ve sanal dünyada uygunsuz ve kimi zaman da tehlikeli bilgilerden korumak zorunda olan anne ve babalar için geçerli.” diyor ve devam ediyor; “Anne-babalar; çocuklarının örneğin pornografik veya uyuşturucu kullanımını teşvik eden sitelerle karşılaşmasını engellemek için her an yanlarında olamazlar. Bu yüzden, özel BT çözümleri ebeveynleri uyarmak ve çocukların bu tarz içeriğe ulaşmasını engellemek için çok önemlidir.”



Umut Delimehmet ile Keyifli Bir Söyleşi








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