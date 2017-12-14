İNTERNETİN BABASI MUSTAFA AKGÜL, HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'nin internet ile tanışmasında önemli katkıları olan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Türkiye'de 'internetin babası' olarak kabul edilen Akgül, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde vefat etti. Cenazesi, 15 Aralık Cuma günü ikindi namazını müteakiben Doğramacızade Ali Paşa Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında defnedilecek.
MUSTAFA AKGÜL KİMDİR?
Akgül, 10 Mayıs 1948 tarihinde doğdu, 1970'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden, 1974 ODTÜ Matematik Bölümünden mezun oldu, 1981'de Waterloo University'den (Kanada) Combinatorics and Optimization üzerine doktora derecesini aldı.
İnternet Kurulu, Kamunet Teknik Kurulu, TOBB Sektör Kurulu üyelikleri ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapan Akgül, İnternet Teknolojileri Derneği ve Linux Kullanıcıları Derneği başkanlık görevlerinde de bulundu.
İnet-tr İnternet Konferansları, Akademik Bilişim ve İnternet Haftası'nı düzenleyen ekibin başında yer alan Akgül, ilk basılı Türkçe internet kitabı olan 'İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları'nın yazarıydı.
University of Delaware ve North Carolina State University'de misafir hocalık yapan Akgül, 1987'den beri Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışıyordu.
Kaynak: haberinburada
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