

Günde ortalama 50 defa gerçekleşen telefon kullanımı, mobil internet dünyasının başlı başına bir ekonomisinin oluşmasının da önünü açtı. 4,5G'nin etkisiyle bilgiye hızlı erişimin yanı sıra gündelik ihtiyaçların da internet üzerinden daha fazla karşılanabilmesi özellikle Türk kullanıcıları için internette bağlanmadaki tahammül sürelerini aşağı çekti. Öyle ki Türkiye'de internet sitelerine giren kullanıcıların yüzde 50'si sayfanın açılma süresi iki saniyeyi geçtiğinde o siteye girmekten vazgeçiyor. Bu tespiti dile getiren Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez, OC&C Strategy Consultants'a hazırlattıkları “Türkiye Mobil İnternet Ekonomisi” raporunun açıklandığı toplantıda konuştu. Raporu değerlendiren Hiçsönmez, mobil ekonomi içerisindeki bir çalışanın herhangi bir sektördeki çalışanın iki katından fazlasını ürettiğini ve bu kişilerin 2015'te Türk ekonomisine 184 bin lira kazandırdığını ortaya koydu.







ASIL KAZANAN NİHAİ TÜKETİCİ







Rapora göre, son 5 yılda Türkiye'de iki kat büyüyen mobil ekonomi, doğrudan ve dolaylı etkileriyle 2015 yılı itibariyle 93,6 milyar TL değere ulaştı. Bu miktar toplamda tüm Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSHY) yaklaşık yüzde 4,8'ine denk geliyor. Söz konusu ekonomik değerler dikkate alındığında, mobil ekonominin 584 bin kişiye istihdam sağladığı ve bu rakamın tüm Türkiye'deki çalışan sayısının yüzde 2,2'sini oluşturduğuna da dikkat çekildi. Öte yandan mobil ekosistemin en çok kazananı ise yüzde 60 ile nihai tüketiciler oldu. Tüketici kazancı 2015/16 yılları boyunca senelik 141,2 milyar liraya karşılık geliyor. 2020 yılına gelindiğinde ise mobil ekonominin yaklaşık %15 büyüme gerçekleştirerek toplam GSYH'nin %5,4'ünü oluşturacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Hiçsönmez, sektörün önümüzdeki 4 yıl içinde ilaveten 447 binden fazla yeni istihdam sağlamasının ve bu alandaki istihdamın 1 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Yine rapora göre, Türkiye'de akıllı cihaz maliyetlerinin ortalamanın üzerinde olmasına rağmen, çoğunluğunu genç nüfusun sağladığı yüksek satış adetleri, Türkiye pazarını



güçlü kılan bir diğer unsur oldu.







kaynak:yenişafak