

TeknoYO'nun haberine göre 9 Temmuz 2015'teki yayınlanan karara göre sadece 'dahili tuner' ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilen cep telefonlarına bandrol ücreti uygulanıyordu. Ancak bugün yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile 'internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo/televizyon yayınlarını alabilen' cep telefonları da bandrol ücretine tabi hale geldi (aşağıdaki tabloda yer alan 7b maddesi).







Diğer bir deyişle web tarayıcısı veya bir uygulama aracılığıyla radyo ve televizyon yayını alabilen tüm akıllı telefonlardan artık TRT bandrolü alınacak. Karara göre televizyonlardan alınan yüzde 16'lık bandrol oranı devam edecek.