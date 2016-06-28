O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

internete bağlanan tüm cihazlara trt bandrolü geliyor

İNTERNETE BAĞLANAN TÜM CİHAZLARA TRT BANDROLÜ GELİYOR

Daha önce sadece dahili radyo/TV alıcısı olan elektronik cihazlar için uygulanan bandrol uygulamasının kapsamı genişletildi.

Tarih : 28 Haziran 2016, 16:45
Puan Ver : İnternete Bağlanan Tüm Cihazlara Trt Bandrolü Geliyor(8/10)10


TeknoYO'nun haberine göre 9 Temmuz 2015'teki yayınlanan karara göre sadece 'dahili tuner' ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilen cep telefonlarına bandrol ücreti uygulanıyordu. Ancak bugün yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile 'internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo/televizyon yayınlarını alabilen' cep telefonları da bandrol ücretine tabi hale geldi (aşağıdaki tabloda yer alan 7b maddesi).



Diğer bir deyişle web tarayıcısı veya bir uygulama aracılığıyla radyo ve televizyon yayını alabilen tüm akıllı telefonlardan artık TRT bandrolü alınacak. Karara göre televizyonlardan alınan yüzde 16'lık bandrol oranı devam edecek.








Etiketler: İnternete  Bağlanan  Tüm  Cihazlara  Trt  Bandrolü  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER