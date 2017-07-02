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internete artık wi-fi ile bağlanmayacağız

İNTERNETE ARTIK Wİ-Fİ İLE BAĞLANMAYACAĞIZ

Az sayıda ülkede yürütülen çalışmayla yeni bir internet bağlantısı üzerinde yapılan araştırmalarda sona gelindi. Bu yeni teknoloji için uğraşan ülkelerden biri de Türkiye.

Tarih : 02 Temmuz 2017, 12:16
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Çalışmaları sadece İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Türkiye'de sürdürülen ve Wi-Fi'ye alternatif olarak gösterilen Li-Fi teknolojisi sayesinde led ampullere yerleştirilecek vericiler üzerinden ışık aracılığıyla internet erişimi mümkün olabilecek.



Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal, üzerinde çalıştıkları ve Wi-Fi'ye alternatif olarak gösterilen Li-Fi teknolojisi sayesinde led ampullere yerleştirilecek vericiler üzerinden ışık aracılığıyla internet erişiminin mümkün olabileceğini söyledi.



Uysal, Wi-Fi teknolojisine alternatif olarak Ar-Ge çalışmaları sürdürülen Li-Fi teknolojisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Li-Fi'nin led ampullerin hem aydınlatma hem de kablosuz data iletimi için kullanıldığı yeni bir teknoloji olduğunu dile getiren Uysal, bu teknoloji ile evlerdeki, ofislerdeki, metrolardaki tüm led ampullerin birer kablosuz modeme dönüşeceğini söyledi.



Uysal, "Bu sayede internete ampuller üzerinden bağlanmak mümkün olacak. Kablosuz haberleşmede çığır açacak bir teknoloji. Yaygınlaşmasıyla birlikte telekomünikasyon sektöründe büyük değişimlere yol açacak ve özellikle Wi-Fi teknoljisine alternatif olacak." diye konuştu.



 



kaynak:internethaber








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