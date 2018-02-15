Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Tekin, internetten yapılan alışverişlerde ürün ayıplı çıkarsa satış yapılan firma bulunamazsa kargo şirketinin de sorumlu olduğunu söyledi.

Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Tekin, internetten yapılan alışverişlerde ürün, ayıplı çıkarsa veya tüketici, koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde satış yapılan firma bulunamazsa kargo şirketinin de zincirleme olarak sorumlu olduğunu söyledi.

Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Konya Şube Başkan Vekili Tekin, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte mesafeli satışların da arttığını, Türkiye'deki nüfusun yüzde 60'ının internet kullandığını ve bunun yüzde 35'inin, 15- 20 milyon kişinin internet üzerinden alışveriş yaptığını kaydetti. İnternetten alışveriş yapanların yüzde 80'inin ise mağdur olduğunu belirten Tekin, en çok mağduriyetin cep telefonu, ilaç ve kozmetik ürünü satışında gerçekleştiğini vurguladı.

"KARGO FİRMALARI AYIPTAN SORUMLU"

İnternet üzerinden alışverişlerde satıcı kadar ürünün teslimini yapan kargo firmalarının da sorumlu olduğuna dikkat çeken Tekin, "Bu ürünlerin, bir yerden bir yere nakil vasıta araçlarıyla aktarılması sağlanıyor. Bunu da kargo firmaları yapıyor. Bu kargo firmalarının da tabi ki bu ürünlerle ilgili ayıplarında sorumluluğu var. 'Tüketici Kanunu'na göre, bir ürünü sağlayan, aktaran, dağıtımını sağlayan bütün firmalar birbirine müteselsil, birbirlerine kefiller ve dolayısıyla kargo firmaları da bu ürünlerle ilgili ayıptan sorumludurlar" diye konuştu.

İnternetten alışveriş yapan tüketicilere, ürünlerini kargo görevlisine ambalajını açtırıp, kontrol ettirerek, almaları konusunda uyarıda bulunan Tekin, "Kargo firması, bundan imtina ediyorsa ve bizim de bu ürüne ihtiyacımız varsa 'teslim aldım bölümü'ne 'ürün kontrol edilmeden alınmıştır' diye ibare düşüp, imzalayabilir. Bu şekilde, ürünü kontrol dışında teslim aldığını ispatlayabilir" dedi.

CAYMA HAKKI

Tüketicinin, ürünün ayıplı olması, verilen sipariş yerine farklı ürün gelmesi veya ürün ayıplı olmasa bile koşulsuz cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda, 14 gün içinde cayma hakkından yararlanabileceğini kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu cayma bildiriminin, iadeli taahhütlü olarak firmaya bildirilmesi daha uygun olur. Dolayısıyla burada önemli olan, cayma bildiriminin yapılacağı adresin, firmanın gerçek adresi olup, olmadığıdır. 'Ticaret Kanunu'nda internetten de dahi olsa firmaların adresleri, künyeleri yazılması gerekiyor; ama kötü niyetli firmalar, web sayfalarında bu bilgileri yazmıyor veya olmayan adresi yazıyorlar. Bu durumda, muhatap bulamazlarsa taleplerini kargo firmasından yapabilirler; çünkü kargo şirketleri, bu firmayla ticari ilişki içindedir. Para alacak, fatura kesecektir. O nedenle mutlaka adresi vardır. Kargo şirketi, firmanın gerçek adresini vermekten imtina ediyor veya gizliyorsa. O takdirde tüketici, bütün haklarını kargo şirketinden talep etmek için hukuki yollara başvurabilir."

Kaynak: haberinburada