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İNTERNET YAYINLARI RTÜK DENETİMİNE GİRİYOR!

İnternet yayınlarına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!(7/10)3

İnternet yayınlarına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyon üyelerinden gelen eleştirilerle ilgili olarak, "Genel Kurul aşamasından önce değerlendirelim" yanıtını verdi.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Tasarıyla ilgili yapılan görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, "Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz" derken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"KISITLAMAK İSTEMİYORUZ"

Maliye Bakanı Ağbal ise, vekillerden sonra yaptığı açıklamada "Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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