

Bugün gündüz saatlerinden itibaren, Türkiye geneli bir internet problemi sürüyor. Problem, bütün internet sitelerine girişte yaşanan yavaşlık. (Google ve tüm servisler dahil.) Ancak, TİB karşımıza yeni bir girişimiyle daha çıkmayı başararak, internet servislerinde yaşanan yavaşlığın sebebini açıkladı.



TİB, yaptığı açıklama kapsamında webcache.googleusercontent.com üzerinde erişim yasağı uygulandığını ifade etti. Yapılan bu açıklama kapsamında, erişim yasağının 18.40 itibariyle de tüm ülke genelinde kaldırıldığı ifade edildi. Ancak bazı kullanıcılar, internet üzerinde erişim probleminin hala yaşandığına yönelik şikayetlerini dile getirmekteler.



Google servislerine yönelik ilk ambargoyu koyan ülke biz olmuyoruz üstelik. Geçtiğimiz günler içerisinde Portekiz, Google servislerine erişim yasağı koyarak; milyonlarca kişiyi mağdur etmişti. İlgili servislere yönelik uygulanan tüm bu ambargolardan şüphesiz en çok işini internetten yapanlar ve gün içerisinde sürekli internete bağlı kalması gereken platformlar nasibini aldılar. Öyle ki, bir çok site dahilinde erişim problemi yaşandı. Facebook, Twitter, Google, Youtube ve neredeyse tüm siteler; cache belleğe uygulanan erişim kısıtlaması nedeniyle ulaşılamaz oldu.



Yapılan açıklamalar kapsamında da TİB tarafına ve internet sağlayıcılarına binlerce destek talebi ve şikayet telefonunun ulaştırıldığı aktarıldı. Şikayetler kapsamında, erişimdeki problemler, hiç görüntülenemeyen sayfalar ya da yavaş yüklenen sayfalar şeklinde kategorilendirilirken; bazı kullanıcıların sorunu kendilerinde arayıp modem ve bilgisayar ayarlarının bozulduğu yönünde bilgilendirmeleri de mevcut bulunuyor.



Halen Google servislerine ve diğer internet sitelerine erişim problemi yaşayarak internet yavaşlaması ile karşı karşıya kalan ziyaretçilerimiz için bildirmek istiyoruz ki, modemlerinizin ayarıyla ve bilgisayarınız üzerinde bir değişiklik yapmayınız. Eğer bu sayfayı ve haberi görüntüleyebilmişseniz, problemin birazdan çözüleceğini aktarmak istiyoruz.



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