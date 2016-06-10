İNTERNET ŞİRKETLERİ FBI'A KARŞI BİRLEŞTİ
Aralarında Google, Facebook, Yahoo ve Foursquare'in de bulunduğu internet şirketleri, FBI'ın yeni yasa tasarısını durdurmak için bir araya geldiler.
Aralarında Google, Facebook, Yahoo ve Foursquare'in de bulunduğu internet şirketleri, FBI'ın yeni yasa tasarısını durdurmak için bir araya geldiler.
FBI'ın internet üzerindeki hakimiyeti ve gözetleme politikaları Amerika'da en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yakın zamanda Apple ile karşı karşıya gelen FBI, bu kez de internet şirketlerini karşısına aldı. FBI'ın yürürlüğe sokmak istediği yeni bir gözetleme yasasını durdurmak isteyen internet şirketleri bir araya geldi. Bu şirketler arasında Google, Facebook, Yahoo ve Foursquare gibi dev şirketler de yer alıyor.
Google, Facebook ve Yahoo gibi dev internet şirketleri, 37 sivil hak örgütüyle bir araya gelerek, FBI'ın bu yeni yasayı kabul ettirmemesi için bir dilekçe verdiler. Çünkü eğer FBI isteğine kavuşur ve bu yeni güvenlik yasası çıkarsa, FBI herhangi bir mahkeme kararına gerek duymadan istediği kullanıcının bilgilerini internet şirketlerinden isteyebilecek. Bu durumda şirketlerin de elleri kolları bağlı olacak ve istenilen verileri FBI'a vermek zorunda kalacaklar. Bu da sadece ABD'de değil tüm dünyada internet üzerindeki kontrol ve gözetimi arttıracak.
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