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internet kullanımında yeni dönem başladı

İNTERNET KULLANIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

İnternet kullanımında belirli bir limit aşımından sonra devreye sokularak kullanıcıları mağdur eden Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulanmasına dün itibarıyla kademeli olarak son verildi. Kotalı paketlerde 02.00-08.00 saatleri arasındaki internet kullanımları AKN'ye dâhil edilmeyecek

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:56
Puan Ver : İnternet Kullanımında Yeni Dönem Başladı(6/10)4


AKN uygulanan paketlerde, sunulan kota miktarına ulaşıldığında, AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönünde gelen talep ve şikâyetleri değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gerek mobil, gerekse sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirme kararı aldı.



Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKN sonrası hız değerleri uygulanmaktaydı. BTK tarafından alınan karar ile AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olarak belirlendi. Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN'li tüm paketlerde, indirme hızı tek bir değer olarak 3 Mbit/sn şeklinde uygulanmaktaydı. Yapılan düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendi. Buna göre, 16 Mbit/s hızında AKN'li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek.



 



kaynak:sabah








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