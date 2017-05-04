

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Noktası (AKN) tarifelerden faydalanan bütün abonelerin, AKN ile belirlenen veri miktarına ulaştıklarında hiçbir ek ücret ödemeyeceklerini söyledi.







Diğer bir deyişle internette kotasını aşanların GB başına ücret ödeyeceği yönündeki söylentileri yalanlayan Sayan, bu ücretin alınmayacağını vurguladı.







Sayan, Türkiye Bilişim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AKN ile ilgili yapılan düzenlemenin, bazı yanlış anlaşılma ya da manipülasyonlar sonucu doğru olmayan bazı değerlendirmelere muhatap olduğunu ifade etti.







BTK olarak, paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında, AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönünde gelen talep ve şikayetleri değerlendirdiklerini anlatan Sayan, "Gerek mobil gerekse sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirme hakkında bir düzenleme yaptık. BTK tarafından alınan kararla AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari saniyede 128 kilobit olarak belirlendi. Mobildeki bu düzenleme uygulanmaya başlandı." diye konuştu.







Türkiye'deki internet hızının istenilen seviyede olmadığına dikkati çeken Sayan, tüketicilerin interneti kullanmasına yönelik düzenleme yapıldığını ve yavaşlayan internet hızına "dur" denildiğini belirtti.







Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN'li tüm paketlerde, indirme hızı tek bir değer olarak saniyede 3 megabit şeklinde uygulanmaktayken, yapılan düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendiğini dile getiren Sayan, "Örneğin saniyede 16 megabit hızında AKN'li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari saniyede 5 megabit olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek" ifadesini kullandı.







AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeye göre 02.00-08.00 saatleri arasında internet kullanımının Adil Kullanım Kotası'na dahil edilmeyeceğini anımsatan Sayan, vatandaşların nasıl internet kullanacağının görüleceğini bildirdi.







kaynak:internethaber