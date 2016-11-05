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internet kısıtlamasında maliyet 150 milyon dolar

İNTERNET KISITLAMASINDA MALİYET 150 MİLYON DOLAR

Türkiye’de de ekonominin önemli ölçüde internet üzerinden gerçekleşmesi bu tür kısıtlama ve kesintilerin ekonomik etkilerini de giderek hissedilir hale getiriyor

Tarih : 05 Kasım 2016, 12:10
Puan Ver : İnternet Kısıtlamasında Maliyet 150 Milyon Dolar(7/10)6


Perşembe akşamı Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine güvenlik gerekçesiyle bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi ve internet bağlantısının yavaşlatılması ülke genelinde milyonlarca kullanıcının yanı sıra çok sayıda kuruluşu da etkiledi.



 Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonominin önemli ölçüde internet üzerinden gerçekleşmesi bu tür kısıtlama ve kesintilerin ekonomik etkilerini de giderek hissedilir hale getiriyor.



Brookings Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre 1 Temmuz 2015 – 30 Haziran 2016 tarihleri arasında dünya çapında 19 gelişmekte olan ülkede 81 adet kısa süreli internet kesintileri oldu.



Bu ülkelerin hem ekonomilerinin makul büyüklükte olması hem de internet ekonomilerinin dar çerçevede gerçekleşmesi kesintilerin dünya ekonomisinde neden olduğu kayıpları 2.4 milyar dolar seviyesinde tuttu.










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