İnternete bağlanmak için birçok teknoloji ve bağlantı türünü kullanıyoruz, yeni teknolojiler ve bağlantı türleri arasında kaybolmadan internet hızını artırmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız rehberimize göz atabilirsiniz.



İnternete bağlanmak için birçok teknoloji ve bağlantı türünü kullanıyoruz, yeni teknolojiler ve bağlantı türleri arasında kaybolmadan internet hızını artırmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız rehberimize göz atabilirsiniz.



Eğer bir ev veya ofis içerisinde internet kullanıyorsanız internet hızını artırmak için öncelikle bağlı olduğunuz modem veya router ‘ın nerede konumlandırıldığını kontrol edin. WİFİ bağlantınızın kalitesi için konumu göz ardı etmeyin. Bu tarz cihazların herkes tarafından aynı sinyal seviyesinde kullanılabilmesi için mümkünse ev veya ofisinizin kullanım alanına göre tam ortasına yerleştirin. İnternete kablosuz olarak bağlanmanıza aracılık edecek cihazın konumunu ayarladıktan sonra sıra geldi servis sağlayıcınızın size sunduğu hızı kontrol etmeye.



Servis sağlayıcının hızını kontrol edin



Eğer ADSL, VDSL, Fiber veya kablo internet kullanıyorsanız sizlere sunulan hızlardan birisini seçmişsiniz demektir. Bu hızlar 8 MB, 16 MB, 25 MB, 50 MB olabileceği gibi fiber bağlantılarda 100 MB ve hatta 1 GB'a kadar olabilir. Hız konusu servis sağlayıcınız ile aranızda yaptığınız sözleşme gereği size sunulur. Eğer internet hızınızın maksimum ne kadar olduğunu bilmiyorsanız servis sağlayıcınızı arayarak öğrenebilirsiniz.



Sıra geldi servis sağlayıcının size sunduğu internet hızını kontrol etmeye. Her şeyden önce internet sorunun geniş bant bağlantısında olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunu doğrulamak için mümkünse bir Ethernet kablosu kullanarak bir PC'yi doğrudan yönlendiriciye bağlayın ve İnternet hız testi yapın. Bu testi Speedtest uygulamasını kullanarak tarayıcı üzerinden yapabilirsiniz. Geniş bant servisinizden makul şekilde bekleyebileceğiniz hızları belirlemek için birkaç kez testi tekrarlayın.



Çıkan sonuçları yorumlamanız gerekiyor. Eğer internet servis sağlayıcınız size maksimum 16 MB bir hız taahhüt etmiş fakat siz yaptığınız testlerin ortalamasında 3 – 5 – 9 MB gibi sonuçlar alıyorsanız servis sağlayıcınızı arayarak bu sorunu aşmanız ve size en azından 16 MB'e yakın bir internet hızı vermesini istemeniz gerekiyor.



Zyxel VMG8924-B10A, internet hızını daha yüksek bant genişliği ile sunmak için Vectoring ve Bonding teknolojilerine sahip. Bu teknolojiler otomatik olarak hatlarındaki ses ve elektromanyetik parazit kaynakları izole ediliyor ve bu sayede yüksek veri aktarım hızlarına ulaşılabiliyorsunuz.



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