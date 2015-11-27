O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Internet Explorer'a Güncelleme Desteği Bitiyor!

INTERNET EXPLORER'A GÜNCELLEME DESTEĞİ BİTİYOR!

Microsoft, Internet Explorer'a dair tüm desteğini yavaş yavaş çekmeye devam ediyor. Şirketten bugün yapılan açıklama halen bu tarayıcıyı kullananları bir hayli üzecek.

Tarih : 27 Kasım 2015, 10:11
Puan Ver : Internet Explorer'a Güncelleme Desteği Bitiyor!(7/10)6


Internet Explorer'ın artık Google Chrome ve Mozilla Firefox ile baş edemediği bir gerçekti ve durumun farkında olan Microsoft'ta çareyi yeni bir tarayıcı geliştirmekte buldu ki bu Edge ismini verdiği bu tarayıcıyı Windows 10 ile birlikte piyasaya sürdü. Bu aşamadan sonra gelecek adımın ise Internet Explorer'ın tamamen terk edilmesi olacaktı ki öyle de oldu.



Microsoft tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, “12 Ocak 2016 tarihinden itibaren Internet Explorer 11 öncesi sürümlere ilişkin tüm güncelleme ve güvenlik paketi destekleri sonlanacak. Eğer güvenli ve güncel bir tarayıcı kullanmak istiyorsanız o zaman tarayıcınızı Internet Explorer 11 sürümüne güncellemenizi öneririz.” denildi. Tabi bir diğer ihtimalde işletim sistemini Windows 10'a yükselterek Microsoft Edge kullanmak olacaktır. Karar sizin…



 



İlk Xbox oyunları Xbox One yolunda!








Etiketler: Internet  Explorer  A  Güncelleme  Desteği  Bitiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER