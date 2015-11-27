Microsoft, Internet Explorer'a dair tüm desteğini yavaş yavaş çekmeye devam ediyor. Şirketten bugün yapılan açıklama halen bu tarayıcıyı kullananları bir hayli üzecek.



Internet Explorer'ın artık Google Chrome ve Mozilla Firefox ile baş edemediği bir gerçekti ve durumun farkında olan Microsoft'ta çareyi yeni bir tarayıcı geliştirmekte buldu ki bu Edge ismini verdiği bu tarayıcıyı Windows 10 ile birlikte piyasaya sürdü. Bu aşamadan sonra gelecek adımın ise Internet Explorer'ın tamamen terk edilmesi olacaktı ki öyle de oldu.



Microsoft tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, “12 Ocak 2016 tarihinden itibaren Internet Explorer 11 öncesi sürümlere ilişkin tüm güncelleme ve güvenlik paketi destekleri sonlanacak. Eğer güvenli ve güncel bir tarayıcı kullanmak istiyorsanız o zaman tarayıcınızı Internet Explorer 11 sürümüne güncellemenizi öneririz.” denildi. Tabi bir diğer ihtimalde işletim sistemini Windows 10'a yükselterek Microsoft Edge kullanmak olacaktır. Karar sizin…











İlk Xbox oyunları Xbox One yolunda!