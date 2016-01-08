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ınternet explorer 8, 9 ve 10 sürümünü artık kullanmayın

INTERNET EXPLORER 8, 9 VE 10 SÜRÜMÜNÜ ARTIK KULLANMAYIN

Yazılım devi Microsoft, popüler web tarayıcısı Internet Explorer'ın eski sürümlerine olan desteğini geri çekeceğini açıkladı.

Tarih : 08 Ocak 2016, 09:19
Puan Ver : Internet Explorer 8, 9 Ve 10 Sürümünü Artık Kullanmayın(6/10)6


Microsoft'un en büyük dertlerinden biri hiç şüphesiz yeni çıkardığı yazılımlara eski yazılımlarını kullananları kolayca getirtemesi. En çok da bunu Windows XP kullanan geniş kitlede yaşayan Microsoft, yıllarca süren mücadele sonucunda kullanıcılarını en yeni Windows sürümlerine taşımayı başarmış ve Windows 10'un 200 milyon cihaza an itibariyle yüklendiğini duyurmuştu.



INTERNET EXPLORER 8, 9 VE 10'A OLAN DESTEK BİTİYOR



Microsoft'un Internet Explorer'ın eski sürümlerine olan desteğini sonlandırması, korsanlara karşı daha savunmasız olacağı anlamına geliyor. Çünkü 12 Ocak tarihinden sonra bu sürümler güvenlik güncelleştirmeleri ve teknik destek almayacak.



12 Ocak tarihinin ardından şirket kullanıcıları en yeni tarayıcılarını kullanması yönünde teşvik etmeye çalışacak.








Etiketler: Internet  Explorer  8  9  Ve  10  Sürümünü  Artık  Kullanmayın    haber

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