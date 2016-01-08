INTERNET EXPLORER 8, 9 VE 10 SÜRÜMÜNÜ ARTIK KULLANMAYIN
Yazılım devi Microsoft, popüler web tarayıcısı Internet Explorer'ın eski sürümlerine olan desteğini geri çekeceğini açıkladı.
Microsoft'un en büyük dertlerinden biri hiç şüphesiz yeni çıkardığı yazılımlara eski yazılımlarını kullananları kolayca getirtemesi. En çok da bunu Windows XP kullanan geniş kitlede yaşayan Microsoft, yıllarca süren mücadele sonucunda kullanıcılarını en yeni Windows sürümlerine taşımayı başarmış ve Windows 10'un 200 milyon cihaza an itibariyle yüklendiğini duyurmuştu.
INTERNET EXPLORER 8, 9 VE 10'A OLAN DESTEK BİTİYOR
Microsoft'un Internet Explorer'ın eski sürümlerine olan desteğini sonlandırması, korsanlara karşı daha savunmasız olacağı anlamına geliyor. Çünkü 12 Ocak tarihinden sonra bu sürümler güvenlik güncelleştirmeleri ve teknik destek almayacak.
12 Ocak tarihinin ardından şirket kullanıcıları en yeni tarayıcılarını kullanması yönünde teşvik etmeye çalışacak.
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