INTERNACİONAL'Lİ OYUNCU NİCO LOPEZ, ATTIĞI GOLLE BREZİLYA'YA DAMGA VURDU
Internacional'de forma giyen Nico Lopez, ligdeki Ceara maçında attığı muhteşem golle Brezilya'ya adeta damga vurdu.
Brezilya Serie B'de Ceara, sahasında Internacional'i konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
NICO LOPEZ RESMEN ASTI!
Maçın 20. dakikasında defanstan seken topa ceza sahası yayına 2 metre mesafede çok iyi hareketlenen Nico Lopez, topun gelişine müthiş sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve rakip kaleciyi mağlup etmeyi başardı.
Kaynak: haberinburada
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