Brezilya Serie B'de Ceara, sahasında Internacional'i konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

NICO LOPEZ RESMEN ASTI!

Maçın 20. dakikasında defanstan seken topa ceza sahası yayına 2 metre mesafede çok iyi hareketlenen Nico Lopez, topun gelişine müthiş sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve rakip kaleciyi mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: haberinburada