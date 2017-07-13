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Internacional'li Oyuncu Nico Lopez, Attığı Golle Brezilya'ya Damga Vurdu

INTERNACİONAL'Lİ OYUNCU NİCO LOPEZ, ATTIĞI GOLLE BREZİLYA'YA DAMGA VURDU

Internacional'de forma giyen Nico Lopez, ligdeki Ceara maçında attığı muhteşem golle Brezilya'ya adeta damga vurdu.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Internacional'li Oyuncu Nico Lopez, Attığı Golle Brezilya'ya Damga Vurdu(10/10)6

Brezilya Serie B'de Ceara, sahasında Internacional'i konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

NICO LOPEZ RESMEN ASTI!

Maçın 20. dakikasında defanstan seken topa ceza sahası yayına 2 metre mesafede çok iyi hareketlenen Nico Lopez, topun gelişine müthiş sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve rakip kaleciyi mağlup etmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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