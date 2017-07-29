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Inter'li Futbolcu Kondogbia, 45 Metreden Kendi Kalesine Gol Attı

INTER'Lİ FUTBOLCU KONDOGBİA, 45 METREDEN KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Inter'de forma giyen Geoffrey Kondogbia, Chelsea ile oynanan maçta orta sahadan kendi kalesine attığı golle uzun yıllar unutulmayacak bir ana imza attı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Inter'li Futbolcu Kondogbia, 45 Metreden Kendi Kalesine Gol Attı(9/10)5

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bugün Chelsea ile İnter karşı karşıya geldi.

Maçın 74. dakikasında yıldız futbolcu Geoffrey Kondogbia, orta sahadan kendi kalesine muhteşem bir gol attı.

Öte yandan maç, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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