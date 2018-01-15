INTER'İN YILDIZINDAN GALATASARAY CEVABI!
İtalyan basını Galatasaray'ın bir süredir transferi için devrede olduğu Davide Santon'un sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmediğini yazdı.
Ara transfer döneminde kadrosunu bir sol bekle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'a Davide Santon'dan olumsuz yanıt geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter'de oynayan ve gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki İtalyan sol bekin Sarı Kırmızılılar'ın kendisine yaptığı teklifi reddettiği ortaya çıktı.
INTER'DE KALMAK İSTİYOR
Kontratının bitimine 6 ay kaldığı için başka kulüplerle ön protokol imzalama hakkına sahip olan Santon'un Inter'de kalmak istediği ve bu yüzden Real Betis'in teklifini de geri çevirdiği iddia edildi.
Newcastle United'dan 2015 yazında Milano ekibinin yolunu tutan Santon, bu yıl takımıyla yalnızca 9 maçta forma giyebildi.
Kaynak: haberinburada
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