O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'ınter'in yeni hocası frank de boer olacak'

'INTER'İN YENİ HOCASI FRANK DE BOER OLACAK'

Vitor Pereira'yı göndermek isteyen Fenerbahçe'nin teknik adamlar listesinde yer alan Frank de Boer, Inter'le her konuda anlaştı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 12:50
Puan Ver : 'ınter'in Yeni Hocası Frank De Boer Olacak'(0/10)


Geçtiğimiz hafta hazırlık maçında Tottenham'a 6-1 kaybeden Inter'de bu mağubiyetin faturası teknik direktör Roberto Mancini'ye kesildi.



Uzun zamandır kulüpten gönderileceği belirtilen İtalyan teknik adamın yerine geçtiğimiz sezon da birçok isim gündeme gelmiş ancak Mancini, takımda kalmayı başarmıştı. Mancini'nin 6-1'lik Tottenham mağlubiyetinden sonra bileti kesildi. Endonezyalı başkan EricThoir, kulübün Çinli ortaklarını ikna etti ve İtalyan teknik adam için hamlesini yaptı.








Etiketler:   Inter  İn  Yeni  Hocası  Frank  De  Boer  Olacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER