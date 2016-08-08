'INTER'İN YENİ HOCASI FRANK DE BOER OLACAK'
Vitor Pereira'yı göndermek isteyen Fenerbahçe'nin teknik adamlar listesinde yer alan Frank de Boer, Inter'le her konuda anlaştı.
Geçtiğimiz hafta hazırlık maçında Tottenham'a 6-1 kaybeden Inter'de bu mağubiyetin faturası teknik direktör Roberto Mancini'ye kesildi.
Uzun zamandır kulüpten gönderileceği belirtilen İtalyan teknik adamın yerine geçtiğimiz sezon da birçok isim gündeme gelmiş ancak Mancini, takımda kalmayı başarmıştı. Mancini'nin 6-1'lik Tottenham mağlubiyetinden sonra bileti kesildi. Endonezyalı başkan EricThoir, kulübün Çinli ortaklarını ikna etti ve İtalyan teknik adam için hamlesini yaptı.
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