

Geçtiğimiz hafta hazırlık maçında Tottenham'a 6-1 kaybeden Inter'de bu mağubiyetin faturası teknik direktör Roberto Mancini'ye kesildi.







Uzun zamandır kulüpten gönderileceği belirtilen İtalyan teknik adamın yerine geçtiğimiz sezon da birçok isim gündeme gelmiş ancak Mancini, takımda kalmayı başarmıştı. Mancini'nin 6-1'lik Tottenham mağlubiyetinden sonra bileti kesildi. Endonezyalı başkan EricThoir, kulübün Çinli ortaklarını ikna etti ve İtalyan teknik adam için hamlesini yaptı.