Inter ile menajeri Muzzi Özcan'ın istekleri nedeniyle anlaşamayan milli futbolcu Emre Mor, takımı Borussia Dortmund ile idmana çıktı.

Menajeri Muzzi Özcan'ın 5 milyon Euro talep etmesi nedeniyle Serie A ekibi Inter ile anlaşamayan genç milli futbolcumuz Emre Mor, takımı Borussia Dortmund ile idmana çıktı.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Inter'in dışında Fenerbahçe'nin de Emre Mor'u istediği, hatta menajeri Muzzi Özcan ile görüştüğünü de biliniyor. Fakat Borussia Dortmund'un, Emre'yi Inter'e kiralamak veya satmak istemesi nedeniyle yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye gelemedi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçen sezon Alman devi Borussia Dortmund ile 12 lig, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası maçında boy gösteren Emre Mor, toplam 694 dakika sahada kalarak 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: haberinburada