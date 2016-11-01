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ınter, frank de boer'un görevine son verdi

INTER, FRANK DE BOER'UN GÖREVİNE SON VERDİ

Serie A'da 11 hafta sonunda 11. sırada bulunan Inter'de kötü performans Hollandalı teknik adam Frank De Boer'un sonu oldu. Mavi Siyahlı kulüp genç teknik adamın görevine son verdi.

Tarih : 01 Kasım 2016, 13:13
Puan Ver : Inter, Frank De Boer'un Görevine Son Verdi(7/10)7


Serie A'da bu hafta oynanan 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Sampdoria'ya kaybeden ve ligde 11. sıraya kadar düşen Inter'de Hollandalı teknik adam Frank de Boer'un görevine son verildi.



Caner'i istememişti



Roberto Mancini'nin ardından Milano ekibinin başına gertirilen ve takımdaki ilk icraatı Caner Erkin'i göndermek olan De Boer daha sonra ise Inter'in aldığı kötü sonuçların sorumlusu olarak gösterildi.








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