

Serie A'da bu hafta oynanan 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Sampdoria'ya kaybeden ve ligde 11. sıraya kadar düşen Inter'de Hollandalı teknik adam Frank de Boer'un görevine son verildi.







Caner'i istememişti







Roberto Mancini'nin ardından Milano ekibinin başına gertirilen ve takımdaki ilk icraatı Caner Erkin'i göndermek olan De Boer daha sonra ise Inter'in aldığı kötü sonuçların sorumlusu olarak gösterildi.