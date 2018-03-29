Sportif Direktör Walter Sabatini'nin hem Inter hem de Jiangsu Suning takımlarındaki görevine son verildi. İtalyan basını ise Sabatini'nin transferdeki başarısızlıkları nedeniyle gönderildiğini belirtti.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre iki takımdaki görevi yürütmekte zorlanan Sabatini'nin Emre Mor transferini bu yüzden bitiremediği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde Milli futbolcu ile anlaşan Sabatini, Çin'e gitmek zorunda kalmış ve Emre Mor transferi rafa kaldırılmıştı. Mor ise ardından Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

EMRE MOR'UN ARDINDAN PASTORE SONU OLDU

Sabatini'nin öte yandan devre arası transfer döneminde Javier Pastore'yi transfer edememesinin de gönderilmesinde önemli etken olduğu kaydedildi.

Bu transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Inter yönetiminin sinirlendiği ve Sabatini'nin teknik direktör Spalletti'ye yeteri kadar yardımcı olamadığı nedeniyle gönderildiği iddia edildi.

Kaynak: haberinburada