INTER CANER ERKİN'İN PEŞİNDE!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin için Inter'in farklı planlar yaptığı kaydedildi.
İtalyan Calciomercato'nun haberine göre, Inter'in sol kanat konusunda planlarını kesinleştirdiği ve Caner'in de düşünüldüğü ifade edildi.
Buna göre, mevcut kadrodan Japon oyuncu Nagatomo ile sözleşme yenileneceği ve ekstra yanına Caner Erkin takviyesi olacağı belirtildi. Öte yandan, Galatasaray'dan kiralanan Alex Telles'in işinin de zor olacağı savunuldu.
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