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ınter caner erkin'in peşinde!

INTER CANER ERKİN'İN PEŞİNDE!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin için Inter'in farklı planlar yaptığı kaydedildi.

Tarih : 08 Nisan 2016, 09:33
Puan Ver : Inter Caner Erkin'in Peşinde!(7/10)6


İtalyan Calciomercato'nun haberine göre, Inter'in sol kanat konusunda planlarını kesinleştirdiği ve Caner'in de düşünüldüğü ifade edildi.



Buna göre, mevcut kadrodan Japon oyuncu Nagatomo ile sözleşme yenileneceği ve ekstra yanına Caner Erkin takviyesi olacağı belirtildi. Öte yandan, Galatasaray'dan kiralanan Alex Telles'in işinin de zor olacağı savunuldu.








Etiketler: Inter  Caner  Erkin  İn  Peşinde    haber

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