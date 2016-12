Intel üst düzey yöneticisi Brian Krzanich, şirketin gelecek projesi hakkında bilgilendirme yaparken, adeta bir “Bağımsızlık Bildirgesi” yayınladı.



Intel üst düzey yöneticisi Brian Krzanich, “Artık bir PC firması olmayacağız” ifadelerini kullanarak, kamuoyunu şaşkına çevirdi. Brian Krzanich, “Intel artık PC'yi güçlendiren bir firma değil, muazzam bir ağ sayesinde milyarlarca akıllı cihaz kullanıcısına hitap eden çok yönlü bir şirkettir.” sözlerini kullanmayı da ihmal etmedi.



Amerikalı teknoloji devinin manifestosunda beş büyük temel bulunuyor:



Sunucuları ve veri merkezlerini; The Cloud (Bulut temelli veri) ve Sanallaştırma (Bir fiziksel kaynağı birden fazla mantıksal işleme bölerek fiziksel kaynağı daha verimli hale getirmek) ile yönetmek



Otonom araç ve PC gibi cihazları birbirine bağlamak



Geliştirilmiş hafıza yönetimi, 3D XPoint'den sunuculara ve veri merkezlerine transfer



Üstün bağlantı yetenekleri; geliştirilmiş 5G desteği



Temel ve sade üretim içeren fabrikasyon



Elbette, her ne kadar meydan okumaya benzer bir açıklama bulunsa da; Intel'in PC'den vazgeçmeye niyeti yok. Bu bir pazarlama stratejisi. Hali hazırda şirket, gelirinin yüzde 40'ını ve net karının yüzde 60'ını PC donanımlarından (Anakart yongaları, işlemciler, ethernet üniteleri vb.) elde ediyor. Şirket; hiçbir şart altında PC donanımı üretmek vazgeçebilecek bir konumda değil zaten bu, ticari bir intihar anlamına geliyor.



Üst düzey yönetici, “Intel artık Cloud, hafıza yönetimi, veri transferi ve her türlü bağlantıda hak ettiği liderliği almalı. Amacımız, söz konusu pazarlarda üst sıralarda yer alan yerimizi, zirveye sabitlemek.” sözleriyle, Amerikalı teknoloji devinin, pek çok pazarda bir numara olmak istediğini belirtiyor.



Yeni Konsollar AMD'ye gelir sağlayabilir