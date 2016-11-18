Intel, kısa süre önce sadece hayal edilen bir ögeyi, gerçeklikle buluşturuyor. Amerikalı teknoloji şirketin, 22 çekirdekli işlemci mimarisini, kamuoyu ile buluşturmayı amaçlıyor.



Intel, kısa süre önce sadece hayal edilen bir ögeyi, gerçeklikle buluşturuyor. Amerikalı teknoloji şirketin, 22 çekirdekli işlemci mimarisini, kamuoyu ile buluşturmayı amaçlıyor.



İşlemci performansları her yıl belli düzeyde artsa da, Advanced Micro Devices'ın (Herkesçe bilinen ismiyle AMD) yeni nesil Zen işlemcileri, rekabeti akıl almaz seviyede kızıştırdı.



Intel; 22 çekirdekli Xeon E5-2699 v4 mimarisi üstünde çalışmalar yürütüyor. Henüz resmi açıklama yapılmasa, söz konusu mimari, şu anda dünyanın en hızlı yongası olarak biçimlendirildi.



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22 çekirdek ibaresini kullansak da; asıl gerçek, sanal mimariyle, kağıt üstünde 88 çekirdekli yapıya adım adım gidildiği yönünde. Ne de olsa her çekirdek, 4 farklı sanal işlemciye destek sağlıyor. Bu mimariden masaüstü işlemciler de, ilk etapta yararlanılmayacak olsa da, server tipi bilgisayarlar muazzam hızdan faydalanacak. Bahsi geçen yongalar, yeni nesil Grafik Yongaları ile birlikte performansta zirveye ulaşacak ve VR (Sanal Gerçeklik) aksesuarları ile uyumlu olacak.



Intel, benzer bir projeye ilk adımını 72-çekirdekli Xeon Phi (20 fiziksel ve 52 sanal işlemci) ile atmıştı.



Amerikalı teknoloji devinin iddiasına göre yeni altın çocuk, Advanced Micro Devices muadillerinden yüzde 40 seviyesinde hızlı olacak. Üstelik yeni işlemci ailesi 14-nanometrelik yapım mimarisine sahip olacak. Bu da, çok daha az tüketim ve çok daha fazla güç anlamına geliyor.



Amerikalı yonga devinin yeni ürününün, beklentileri ne ölçüde karşılayacağını ise zaman gösterecek.



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