İşlemci devi Intel son zamanlarda çok yoğun bir şekilde yeni bir işlemci mimarisi üzerinde çalışmaya başladı.



İşlemci piyasasında olan hareketlere kayıtsız kalmak istemeyen teknoloji devi Intel, rakibi AMD'nin Zen mimarisi ile yaptığı başarının da etkisiyle yeni bir mimari üzerinde olan çalışmalarına hız vermiş gözüküyor.



Intel'in x86 mimarisi son yıllarda oldukça güçlendi ve günümüzde gelebileceği en son noktaya ulaşmış oldu. En son yeniliğini Sandy Bridge tasarımıyla gerçekleştiren işlemci devi, yeni nesil üretim teknolojilerinin getirdiği verimlilik ile oldukça iyi bir başarı yakaladı. Son olarak da rakibi AMD tarafından gelen Zen hamlesi Intel için bir ateşleyici güç oldu.



Intel sadece yerleşik sistemler için değil mobil kısımda da atacağı adımlarla yakın gelecekte yine adından söz ettirmenin ve piyasadaki liderliğini daha da güçlendirmenin planlarına şimdiden başlamış gözüküyor.















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