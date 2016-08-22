

Intel yakın zamanda gerçekleşen ISC 2016 konferansında Phi işlemcilerinin Maxwell tabanlı sunucu grafik kartlarından daha performanslı olduğunu söylemesi kavganın fitilini ateşledi.



Intel yakın tarihte 72 çekirdekli Xeon Phi işlemcisini açıklamıştı. Entegre bir bellek ile gelen işlemci 1.5GHz saat hızında çalışıyor. Özel hazırlanan bellek DDR4 belleklere oranla çok daha fazla performans sunuyor. Kutu içerisinde 16GB MCDRAM ile gelen ürün harici olarak 384GB'a kadar da 2400MHz DDR4 bellek kullanma olanağı sağlıyor. Bu yeni ürün Intel tarafından geliştirilen Omni Path isimli bir iletişim teknolojisiyle geliyor. 100Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen teknoloji için sisteminde ona özel olarak optimize edilmesi gerekiyor.



Tüm bu duyuruların ardından Intel bu Phi işlemcilerinin Maxwell tabanlı sunucu grafik kartlarını nasıl geride bıraktığını benchmark testleri ile açıklamıştı. Intel, 4 adet Xeon Phi işlemcisi ile 4 adet Maxwell grafik kartını Caffe AlexNet ile denemesinden sonra, 2.3 kat daha hızlı olduğuna şahit oldu.



Bu olayın ardından karşı bir hamlede Nvidia cephesinden geldi. Gelen açıklamada Nvidia, Intel tarafından kullanılan Caffe AlexNet testlerinin 18 aylık olduğunu ve haliyle ekran kartlarındaki bazı optimizasyonların farkına varamadığını açıkladı. Yazılımın güncel haliyle yapılan testlerde gerçek sonuçlar olacağı söylendi. Nvidia'nın Maxwell ekran kartları yeni testlerde yüzde 30 daha hızlı performans verebiliyor.



Sonuç olarak Nvidia ve Intel arasında yaşanan bu rekabet gün geçtikçe artarak devam edecek gibi gözüküyor.



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