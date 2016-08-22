O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ıntel ve nvidia arasında kavga

INTEL VE NVİDİA ARASINDA KAVGA

Intel yakın zamanda gerçekleşen ISC 2016 konferansında Phi işlemcilerinin Maxwell tabanlı sunucu grafik kartlarından daha performanslı olduğunu söylemesi kavganın fitilini ateşledi.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:25
Puan Ver : Intel Ve Nvidia Arasında Kavga(0/10)


Intel yakın zamanda gerçekleşen  ISC 2016 konferansında Phi işlemcilerinin Maxwell tabanlı sunucu grafik kartlarından daha performanslı olduğunu söylemesi kavganın fitilini ateşledi.



Intel yakın tarihte 72 çekirdekli Xeon Phi işlemcisini açıklamıştı. Entegre bir bellek ile gelen işlemci 1.5GHz saat hızında çalışıyor. Özel hazırlanan bellek DDR4 belleklere oranla çok daha fazla performans sunuyor. Kutu içerisinde 16GB  MCDRAM ile gelen ürün  harici olarak 384GB'a kadar da 2400MHz DDR4 bellek kullanma olanağı sağlıyor. Bu yeni ürün Intel tarafından geliştirilen Omni Path isimli bir iletişim teknolojisiyle geliyor. 100Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen teknoloji için sisteminde ona özel olarak optimize edilmesi gerekiyor.



Tüm bu duyuruların ardından Intel bu Phi işlemcilerinin Maxwell tabanlı sunucu grafik kartlarını nasıl geride bıraktığını benchmark testleri ile açıklamıştı. Intel, 4 adet Xeon Phi işlemcisi ile 4 adet Maxwell grafik kartını Caffe AlexNet ile denemesinden sonra, 2.3 kat daha hızlı olduğuna şahit oldu.



Bu olayın ardından karşı bir hamlede Nvidia cephesinden geldi. Gelen açıklamada Nvidia, Intel tarafından kullanılan Caffe AlexNet testlerinin 18 aylık olduğunu ve haliyle ekran kartlarındaki bazı optimizasyonların farkına varamadığını açıkladı. Yazılımın güncel haliyle yapılan testlerde gerçek sonuçlar olacağı söylendi. Nvidia'nın Maxwell ekran kartları yeni testlerde yüzde 30 daha hızlı performans verebiliyor.



Sonuç olarak Nvidia ve Intel arasında yaşanan bu rekabet gün geçtikçe artarak devam edecek gibi gözüküyor.



Sony Xperia E5 video inceleme








Etiketler: Intel  Ve  Nvidia  Arasında  Kavga    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER