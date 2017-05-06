Intel ve BMW ortak çalışmasının ürünü olan otomobilin testleri resmi olarak başladı. Son teknolojiyle donatılan araç otomatik sürüş özelliğine sahip olacak.



Intel ve BMW ortak çalışmasının ürünü olan otomobilin testleri resmi olarak başladı. Son teknolojiyle donatılan araç otomatik sürüş özelliğine sahip olacak.



Intel bilgisayar işlemcileri konusunda dünyanın en büyük ve başarılı şirketi. Öte yandan bunun dışında giriştiği alanlarda aradığını bulabildiğini pek söyleyemeyiz. Bu durumu değiştirmek isteyen şirket, otomatik sürüş özellikli otomobil konusunda yoğun çalışmalar yürütüyor. Intel ve BMW birlikte yürüttükleri çalışmada çok önemli bir aşamaya ulaştı.



BMW'nin yakın gelecekteki modellerinde yer alması planlanan “Kişisel Co-Pilot” özelliği Intel'in desteğiyle geliştiriliyor. Bu sistem otomobilin kendi başına gidebilmesini sağlarken sürücüye de gerektiğinde müdahale ya da tamamen kontrolü alma imkanı da tanıyor.



Intel ve BMW'nin ortak düzenlediği etkinlikte, bu araçların ilk örnekleri tanıtıldı. İlk etapta, bu özelliğe sahip BMW 7 Serisi toplam 40 adet aracın yol testleri başlayacak.



Özel tasarlanan bu otomobillerde, Intel'in geçtiğimiz dönemde satın aldığı Mobileye adlı otomatik sürüş odaklı şirketin geliştirdiği kameralar kullanılıyor.



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