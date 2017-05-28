Intel, gelecek yıl için ekosistemi daha da arttırmak adına Thunderbolt 3 teknolojisini ücretsiz lisanslamayı düşünüyor.



Teknoloji devi Intel, telif ücretini iptal ederek Thunderbolt 3 teknolojisini daha çok yaygınlaştırma yöntemine gidiyor. Bu plan doğrultusunda Thunderbolt 3'ün gelecekte gelen işlemcilere entegre edilmesi düşünülüyor.



Thunderbolt 3 teknolojisi bilgisayarlara entegre edilerek daha ince ve hafif cihazların yanısıra uzun bir pil ömrü sunacağı düşünülüyor. Şimdi yapılacak bu hamle ile birçok üründe bunun yararları gözükebilmesi oldukça mümkün gözüküyor.



Thunderbolt 3 teknolojisi konnektör tasarımı olarak USB-C ile aynı yapıdan oluşuyor. Veri transferi, video çıkışı ve şarj etme özelliklerini tek port üzerinde meydana getirirken, birçok çevre birimini bağlamak için birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor.