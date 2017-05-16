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ıntel core i9 serisi çok yakında hazır olacak

INTEL CORE İ9 SERİSİ ÇOK YAKINDA HAZIR OLACAK

İşlemci pazarında son zamanlarda yavaş ilerlemeler kaydeden Intel, bu sefer Core i9 serisi ile pazarda adından söz ettirmek istiyor.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:34
Puan Ver : Intel Core İ9 Serisi Çok Yakında Hazır Olacak(7/10)8


İşlemci pazarında son zamanlarda yavaş ilerlemeler kaydeden Intel, bu sefer Core i9 serisi ile pazarda adından söz ettirmek istiyor.



İşlemci pazarında son zamanlarda AMD Ryzen ile fırtınalar estirirken Intel ise bu rekabetten geri kalmak istemiyor. Şirket bu doğrultuda Core i9 serisi ürünlerini hazır etmeye başladı.



Daha çok iş istasyonları ve yüksek miktarda performansa sahip masaüstü bilgisayarlar için hayata başlayan Core i9 serisi, Core i7 versiyonlarının yetmediği üstün performans boşluğunu doldurmak için gelecek.



Bu seri adı altında şimdilik  Core i9-7920X adı altında bir ürün gözüküyor. 12 çekirdekli ve 24 izlek birimli yeni canavar 44 PCIe hattı desteği ile bilgisayarlardaki yerini alacak. Bunun yanında Intel Core i9-7900 ve Core i9-7800 işlemci serileri de piyasada kendine yer bulmak için sırada bekliyor.



Bu seri dahilinde  Turbo Boost 3.0 teknolojisinin hayata geçmesi bekleniyor. Ayrıca işlemci hızlarında da artış beklenirken ısıl tasarım olarak da 112W-160W arasında seyretmesi bekleniyor.



Tüm bu bilgilerden daha fazlasına sahip olmak için ise  Computex 2017 fuarını beklemek zorunda kalacağız gibi gözüküyor.



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