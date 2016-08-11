Intel, Basis Peak akıllı saatindeki aşırı ısınma sorununu bir türlü çözemedi. Böyle olunca şirketin bu akıllı saatleri piyasadan geri çekmekten başka şansı kalmadı.



Intel, Basis Peak akıllı saatindeki aşırı ısınma sorununu bir türlü çözemedi. Böyle olunca şirketin bu akıllı saatleri piyasadan geri çekmekten başka şansı kalmadı.







Akıllı saati Basis Peak'te yaşadığı aşırı ısınma sorunlarına çözüm bulamayan Intel, çareyi bu saatleri geri çekmekte buldu. Basis Peak'in aşırı ısındığını ve hatta bazı kullanıcıların kolunu yaktığına dair ilk haberler birkaç ay önce çıkmıştı. Bu sorunu kabul eden şirket, bu sorunu gidermek için çalıştıklarını açıklamıştı. Şirketin bu sorunu gidermek için bir güncelleme yayınlaması bekleniyordu.



Haziran ayında bir açıklama yayınlayan Intel, bu sorunu gidermek için bir güncelleme hazırladıklarını duyurdu ve kullanıcılardan bu güncelleme yayınlanana kadar saati kullanmamaları konusunda uyardı. Ancak aylar geçmesine rağmen bu güncelleme bir türlü yayınlanmadı.



Sonunda beklenen oldu ve Intel dün yeni bir açıklama yayınlayarak bu sorunu güncelleme ile çözemeyeceklerini açıkladı. Şirket bu yüzden saatleri geri toplamak zorunda kaldı. Aşırı ısınma sorunu yaşayan Basis Peak akıllı saatler piyasadan geri çekilecek ve akıllı saati iade eden kullanıcılara paraları geri ödenecek.



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