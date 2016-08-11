O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ıntel aşırı ısınan akıllı saatlerini geri çekti

INTEL AŞIRI ISINAN AKILLI SAATLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Intel, Basis Peak akıllı saatindeki aşırı ısınma sorununu bir türlü çözemedi. Böyle olunca şirketin bu akıllı saatleri piyasadan geri çekmekten başka şansı kalmadı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 09:59
Puan Ver : Intel Aşırı Isınan Akıllı Saatlerini Geri Çekti(0/10)


Intel, Basis Peak akıllı saatindeki aşırı ısınma sorununu bir türlü çözemedi. Böyle olunca şirketin bu akıllı saatleri piyasadan geri çekmekten başka şansı kalmadı.



 



Akıllı saati Basis Peak'te yaşadığı aşırı ısınma sorunlarına çözüm bulamayan Intel, çareyi bu saatleri geri çekmekte buldu. Basis Peak'in aşırı ısındığını ve hatta bazı kullanıcıların kolunu yaktığına dair ilk haberler birkaç ay önce çıkmıştı. Bu sorunu kabul eden şirket, bu sorunu gidermek için çalıştıklarını açıklamıştı. Şirketin bu sorunu gidermek için bir güncelleme yayınlaması bekleniyordu.



Haziran ayında bir açıklama yayınlayan Intel, bu sorunu gidermek için bir güncelleme hazırladıklarını duyurdu ve kullanıcılardan bu güncelleme yayınlanana kadar saati kullanmamaları konusunda uyardı. Ancak aylar geçmesine rağmen bu güncelleme bir türlü yayınlanmadı.



Sonunda beklenen oldu ve Intel dün yeni bir açıklama yayınlayarak bu sorunu güncelleme ile çözemeyeceklerini açıkladı. Şirket bu yüzden saatleri geri toplamak zorunda kaldı. Aşırı ısınma sorunu yaşayan Basis Peak akıllı saatler piyasadan geri çekilecek ve akıllı saati iade eden kullanıcılara paraları geri ödenecek.



Disney kendi mesajlaşma uygulamasını yayınladı








Etiketler: Intel  Aşırı  Isınan  Akıllı  Saatlerini  Geri  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER