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ınstagram'ın yeni reklam modeli artık türkiye'de

INSTAGRAM'IN YENİ REKLAM MODELİ ARTIK TÜRKİYE'DE

Instagram'da sıradan kullanıcıların bile viral yollarla reklam yaptığı, bu sayede hem kendi adını duyurduğu hem cebini doldurduğu bir gerçek.

Tarih : 09 Eylül 2015, 11:36
Puan Ver : Instagram'ın Yeni Reklam Modeli Artık Türkiye'de(10/10)9


Instagram'da sıradan kullanıcıların bile viral yollarla reklam yaptığı, bu sayede hem kendi adını duyurduğu hem cebini doldurduğu bir gerçek. Ancak bunun Instagram'a pek bir faydası yok. Instagram'ın yeni reklam modeli ise hem reklam verenleri memnun edecek hem de kendi kasasını dolduracak.



Bir süredir Amerika'da sınırlı sayıda firmalarla denenen reklam modeli, yapılan duyuruyla birlikte bugün itibarıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede hizmete girdi. Böylece 30 Eylül'den itibaren dünyanın dört bir yanındaki her ölçekten reklam veren Instagram'ın reklam servisinden yararlanarak kampanyalar düzenleyebilecek.








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